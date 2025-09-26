天気は周期的にかわり、秋晴れの日もありそうですが、平年よりも気温の高い日が多いでしょう。10月上旬にかけては、西日本や東海で、真夏日になるところがありそうです。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。10月3日頃にかけては、高気圧に覆わやすく、例年より晴れる日が多い見込みです。【気温の傾向】9月27日から10月10日頃にかけての気温は、北日本各地で「平年より高い」で