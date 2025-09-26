女優の広瀬すずと上白石萌音が6日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30〜15:55)に出演。“緊張を和らげる方法”について語った。左から広瀬すず、上白石萌音○広瀬すず「緊張しててもう〜んって…」「緊張する?」と問われた広瀬は、「あんましない(笑)。でも、緊張感は基本あるかも。それがベースにあるから、緊張しててもう〜んって下に下げる。気合いで(笑)」と告白。続けて、「フワッとみんなで