神奈川・川崎市の住宅で91歳の夫の首を絞め殺害した疑いで、86歳の妻が逮捕されました。吉原陽子容疑者（86）は25日、自宅で夫である清さん（91）の首をネクタイで絞め殺害した疑いがもたれています。陽子容疑者は調べに対し、「介護に疲れ首を絞めた」と容疑を認めています。