オリオンビール（沖縄県豊見城市）が２５日、東京証券取引所プライム市場に株式を上場した。沖縄県の製造業で初の上場で、終値は１９５０円と、売り出し価格８５０円の２・３倍となった。終値を基にした時価総額は７９５億円。海外展開や、ブランドロゴなどの使用権を収益化する「知財ビジネス」の拡大で成長を狙う。（川口尚樹）■県内シェア８割米軍統治下の１９５７年に創業したオリオンは、戦後の沖縄復興を象徴する企業と