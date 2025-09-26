歴史に残る一戦だ。9月25日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、EARTH JETSのドラフト1位・石井一馬（最高位戦）が登板。5戦目にして記念すべきチーム初勝利を飾った。【映像】歴史的1勝！石井一馬、喜びのインタビューここまでチームは4試合を消化してトップなし。初戦を任された石井は3着、三浦智博は4着（連盟）、逢川恵夢（協会）は2着、HIRO柴田（連盟）は4着だった。当試合は起家から赤坂ドリブン