日本に住んでいれば、地震や水害などの災害を避けて通れない。犬の飼い主は災害に備えてどのような準備をしておくべきだろうか？多くの被災地でペットの支援活動を行ってきたNPO法人アナイス理事長の平井潤子さんのインタビューと、平井さんが監修した『決定版 犬と一緒に生き残る防災BOOK』（日東書院本社）から紹介する。「逃げ込める場所」を確保して「災害への備えや災害時の基本的な行動は、犬を飼っている人もいない人も同じ