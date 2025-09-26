「中秋の名月」を前に、“令和のコメ騒動”の影響が、もち米にも及んでいた。「一挙に上げたら、お客さん引いちゃう」10月6日は「中秋の名月」。恒例のお月見に、欠かせないものと言えばお団子。記者リポート：入ってみますと…ズラーっと和菓子が並んでいます。あ、団子は2種類あり110円と買いてあります。イット！が訪ねたのは、創業1937年という東京･板橋区の老舗和菓子店。店の名物はこちら。しっかりと焼き目をつけた団子に、