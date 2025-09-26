緑黄色社会の新曲「My Answer」（マイアンサー）が、テレビ朝日系木曜ドラマ「緊急取調室」（10月16日放送開始）主題歌に決定したことが25日、明らかになった。同ドラマ主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞をボーカル長屋晴子、作曲をベース穴見真吾が担当。理想の明るい未来と、後悔を残すかもしれない現実。そのはざまで、自らの選択を“答え”として生きていく人間の性を描いた楽曲となっている。緑黄色社会は「大人になる