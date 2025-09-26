秋の味覚のひとつである、ぶどう。品種が多くハウス栽培も盛んなので春先から味わうことができますが、夏から秋にかけてが、まさに旬。さまざまな品種が流通します。そんなぶどうは、房の先端と枝側でどちらが甘いのかご存じでしょうか？ぶどうにまつわる話を、組合員からのさまざまな問い合わせに対応している「コープこうべ商品検査センター」の担当者に詳しく話を聞きました。秋の味覚・ぶどう。同じ房でも、先端と枝側で甘