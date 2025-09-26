「結婚」の偽情報がファンによって拡散されてしまったキアヌ・リーヴスとアレクサンドラ・グラント。アレクサンドラがインスタグラムにて、キアヌとのキスショットを公開し、フェイクニュースへの注意を促した。【写真】イベントでキス！キアヌ＆恋人のアレクサンドラ現地時間9月24日にインスタグラムを更新したアレクサンドラは、米アリゾナ州にあるジェームズ・タレルのインスタレーション作品「ローデン・クレーター」で