日本の競馬のほとんどのジャンルには、春と秋にひとつずつＧＩがあり、それを両方勝てば「春秋連覇」と称えられる。スプリント路線で言えば、春のＧ?高松宮記念（中京・芝1200ｍ）と秋のＧＩスプリンターズＳ（中山・芝1200ｍ）である。だが、これを続けて勝つのは思った以上に難しい。過去10年を見ても同年に春秋連覇を果たしたのは、2018年のファインニードルのみ。「短距離女王」の名をほしいままにしたグランアレグリアで