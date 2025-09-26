◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）プロボクシングＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝が、１１月２４日、東京都江東区の「ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯ」で、ＷＢＣ世界同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝とＷＢＣ世界同級王座決定戦を行うことが発表された。プロ８