【山粼武司 これが俺の生きる道】#28【続きを読む】敵軍・大野豊さんの“余計な一言”で理不尽すぎる罰金「7ケタ」のとばっちり「打倒巨人」をテーマに掲げていた星野仙一監督。その熱量の高さは「賞金」にも表れていた。当時、試合での活躍に応じて、監督賞が出た。ペナントレースを左右する大一番になるとお金を弾んだりするものだが、星野監督の場合は巨人戦がそうだった。もちろん、試合展開などによって差はあるが