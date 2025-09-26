ケガで戦線を離脱している巨人・甲斐拓也選手が25日、リハビリ生活について明かしました。8月23日のDeNA戦で、クロスプレーの際に負傷し「右手中指手骨頭骨折」と診断された甲斐選手。それから約1か月が経過した現在は練習も再開し、バッティングやスローイングも行っています。スローイングに関しては「もう全然大丈夫。問題なく投げられてる」と、順調な回復について明かしました。そんな甲斐選手は取材前に、古巣でも共にプレー