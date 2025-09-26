【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比91銭円安ドル高の1ドル＝149円75〜85銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1659〜69ドル、174円65〜75銭。朝方発表された米経済指標で堅調さが示され、米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測が後退。米長期金利も上昇し、円売りドル買いの動きが強まった。