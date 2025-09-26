10月11日に放送されるTBSの大型お笑い特番『お笑いの日2025』（後2：00）について、午後2時からの「『お笑いの日』第一部」生放送のMCを務めるのは、かまいたちとチョコレートプラネット、スペシャルサポーターにはSixTONESのジェシーと田中樹が決定。全国と中継を繋ぎ「お笑い夢のコラボ祭」をテーマに日本全国を笑顔にしていくが、東と西を代表する芸人たちが1人ずつ選ばれ、この日限りの「東西コラボコンビ」を組む「キングオ