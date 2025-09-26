「和え玉（あえだま）」と呼ばれるサイドメニューを提供するラーメン店がじわじわ増えています。替え玉との違いは何なのか？そして人気のワケとは？【写真】替え玉ではなく「和え玉」とは？人気ラーメン店で続々提供「2度3度おいしい」新定番【THE TIME,】 そのまま＆味変もOKな「和え玉」ラーメン業界最高権威の「TRYラーメン大賞」の名店・にぼし部門で3年連続1位を獲得している『中華そば 児ノ木（ちごのき）』（東京・上落合）