岐阜県多治見市で車いすで通行していた男性をはねて死亡させたにもかかわらず逃走した疑いで、ダンプカーを運転していた52歳の男が逮捕されました。警察と消防によりますと、25日午後2時半ごろ、多治見市前畑町の横断歩道のない交差点で、「車いすとトラックの事故があった」と目撃者から110番通報がありました。車いすで通行していたのは近くに住む松山圭一さん(71)で、頭から出血していて救急搬送の際は会話ができる