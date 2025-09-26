腎臓は「沈黙の臓器」です。そのため、「気がついたときには、すでに腎機能がかなり落ちてしまっていた」という事態に陥る人が後を絶ちません（写真：vectorfusionart／PIXTA）【自宅で簡単「腎臓リハビリ」8選】臓器100年時代を生き抜くための腎臓ケアのやり方昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳し