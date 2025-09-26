《戸部由子役で…声だけですが出演しました！ サプライズ出演で失礼しました。楽しんでいただけていたら嬉しいです》【写真】“本家”アンパンマン・戸田恵子『あんぱん』での涙のアフレコシーンとXでコメントしたのは俳優の戸田恵子。9月24日、最終回目前の朝ドラ『あんぱん』作中でついにアニメ化された『アンパンマン』。そのアンパンマンの声優・戸部由子役だ。「待ってましたぁ！」戸田恵子の出演に歓喜現実のアニメでア