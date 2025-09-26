◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 6-0 楽天(25日、楽天モバイルパーク)ソフトバンクが25日の敵地・楽天戦に完封勝利。2位日本ハムも敗れたことにより、優勝マジックも「2」に到達しました。この試合では先発・大関友久投手が7回無失点の粘投。チームトップとなる13勝をあげ、ヒーローインタビューに登場しました。ここまで2試合連続で2回で失点を重ね降板するなど、苦しいマウンドが続いていた大関投手。この日の初回も2アウトか