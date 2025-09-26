プレゼンやスピーチなど、大勢の前で話をするのは緊張してしまうもの。上手に伝えられるようになるには、失敗と改善を繰り返していくしかないのだが、そこには大きな2つのハードルがあるという。テレビ東京「WBS（ワールドビジネスサテライト）」のメインキャスターである豊島晋作が、ビジネスシーンでも使える「伝え方」のポイントを解説する。※本稿は、豊島晋作『「伝え方」の本質』（日経BP）の一部を抜粋・編集したものです。