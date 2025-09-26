山梨県の長崎幸太郎知事は２５日、東京都内で小泉農相と面会し、県特産の高級ブドウ「シャインマスカット」を巡る国の海外戦略の見直しを求める要請文を手渡した。県によると、日本で開発されたシャインマスカットの苗木は種苗法により、許可なく海外への持ち出しが禁止されているが、現在、農林水産省がニュージーランドでの生産を認める内容で検討を進めているという。この日の会合は非公開で行われ、長崎知事のほか、県選