2021年にAKB48を卒業し、現在はタレントとして活動する大家志津香さん。AKB48では12年間活躍してきましたが、下積みは長く、デビュー後もメンバーからはずされるなど悔しい経験が多かったそう。しかしある言葉が彼女を大きく変えて──。（全3回中の1回） 【写真】制服姿が「なんとも尊い」大家さんの学生時代（6枚目/全15枚） なぜか私だけがデビュー取り消しになった 大家志津香さん ─