「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２５日、フェニックス）ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、６回無失点で１２勝目の権利を手に降板。メジャー一流先発投手の証ともなるシーズン２００奪三振にも到達した。初回、ペルドモを空振り三振に仕留め、続くマルテを一ゴロに打ち取った山本。キャロルも三振に斬り、三者凡退で立ち上がった。直後に味方打線が一挙４点のビッグイニングを作って右腕を援護。二