タレントのうつみ宮土理さん（82）が25日、主演するコメディ『I LOVE 豆子』の記者発表に登場。推し活で、推しの力士にあげたプレゼントについて明かしました。2022年から上演が続く、うつみさん主演舞台『豆子』シリーズの第4弾となる『I LOVE 豆子』。今回はホームグラウンドである『キンケロ・シアター』で行われ、キンケロ・シアター15周年、夫・愛川欽也没後10年のアニバーサリーを飾る記念の舞台として10月3日に開幕します。