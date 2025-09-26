◇WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心-井上拓真(11月24日、TOYOTA ARENA TOKYO)プライムビデオは25日、11月24日に開催されるWBC世界バンタム級王座決定戦、同級1位・那須川天心選手と2位の井上拓真選手の対戦を発表しました。那須川選手はキックボクシングからプロボクシング転向8戦目。プロボクシングデビューから7戦全勝で24年10月にはバンタム級で地域タイトルのWBOアジア・パシフィック王座を獲得。今年2月には元WBO同級