2位DeNAとの直接対決を前に、先発マウンドにあがる巨人・山粼伊織投手とグリフィン投手が思いを語りました。2位につけるDeNAを2.5ゲーム差で追っている3位巨人。両チーム残り5試合となる中、巨人は26日から敵地・横浜スタジアムでの2連戦に臨みます。逆転2位でのCS進出に向けて負けられない戦いとなる中、26日の先発マウンドには山粼投手が起用されており、翌日にはグリフィン投手が登板予定となっています。山粼