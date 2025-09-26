東京ばな奈ワールドから、この秋も待望のニュースが届きました。大人気アニマルシリーズの“ギャルたぬき”「ぽんちゃめ」が、2025年10月1日(水)から再登場します。キャラメル風味のふかふかスポンジととろけるカスタードが魅力のスイーツは、店舗だけでなく10月14日(火)から12月26日(日)まで全国通販にもお目見え♡秋のティータイムやギフトにぴったりの限定お菓子を、この機会にチェッ