お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が26日、X（旧ツイッター）を更新。テレビ出演をめぐり、私見をつづった。しんごは「田舎行くと必ずもうテレビ出ないんですか？って言われるの凄い嫌」と書き出した。そして「飽きられて干されて素行悪いの3拍子揃ってんだからもうTV出られる訳ねーだろ！」と自ら記した。しんごは19年、所属していた大手事務所を退社。近年は芸人のほか整体師の仕事が大忙しであるほか、YouTubeなどの配信やS