日本ハムは25日、西武との試合（ベルーナドーム）に4−5で敗戦。首位・ソフトバンクは楽天との試合に勝利したため、ゲーム差は「4」に開いた。同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、先発・北山亘基の交代のタイミングについてフォーカス。番組でMCを務めた野村弘樹氏は「北山が非常に良いなかで7回裏に2点取られた後、渡部聖弥に四球を出して、上原にスイッチしたんですが、バッターは右のネビンに対して左の上