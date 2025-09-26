日米1526安打の川崎宗則が伝授…重要なバットを揺らしてヘッドを感じる意識かつてダイエー・ソフトバンクやメジャーリーグで活躍し、現在はルートインBCリーグ「栃木ゴールデンブレーブス」に所属する川崎宗則内野手が打撃の“基本”を小学生に授けた。バットの芯を感じて振ることやタイミングの取り方、素振りの方法などを分かりやすく伝えた。川崎は9月15日、埼玉県春日部市の「春日部青年会議所」が創立60周年事業として開