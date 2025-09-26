札幌・西警察署は2025年9月26日、札幌市中央区に住む60代女性が199万円をだまし取られる詐欺被害が発生したと発表しました。警察によりますと、9月11日、被害者の固定電話に警視庁の警察官や検事を名乗る男から「あなたの銀行口座がマネーロンダリングに使われているのであなたの預金を調べたい」「不正がなかったから返すのでお金を振り込んでほしい」などと電話があり、9月24日、指定された口座に現金99万円を振り込みまし