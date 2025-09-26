しっとりとした光沢のある帽子や、落ち着いた縞模様の名刺入れ。今回のしずおか産は、生地から作るのは日本ではここだけという「アバカ」を使った雑貨です。 【写真を見る】「生地から作るのは日本ではここだけ」アバカ雑貨 静岡県袋井市にある「そま工房」は、約80年前に創業しました。ここで作られているのが、フィリピン原産の植物「アバカ」の布です。 ＜そま工房 乗松浩美専務＞ 「これがアバカの”木”です」 ＜社会