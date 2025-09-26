東京・杉並区のマンションで真っ赤な炎が上がりました。原因はモバイルバッテリーとみられていて、当時、就寝中の女性がスマートフォンを充電していたということです。■火元はモバイルバッテリーか東京・杉並区で25日未明に起きたマンション火災。消防隊員「ここで待機していてください」火元とみられるのは、スマホを充電中だったモバイルバッテリーでした。“火元”の部屋の隣人「隣の部屋だったんですけど声が聞こえてきて、泣