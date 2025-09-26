【ニューヨーク共同】イスラエルのネタニヤフ首相は25日、国連総会一般討論での26日の演説を前に米ニューヨークに到着した。イスラエルメディアによると、ネタニヤフ氏が乗った専用機はパレスチナを国家承認したフランスや他の欧州諸国の上空を避けた「異例のルート」を飛行した。ネットメディア「ワイネット」によると、専用機は地中海の上空を飛行し、ギリシャとイタリアを横切った後、ジブラルタル海峡の上空を通って大西洋