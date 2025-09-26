【ニューヨーク共同】20カ国・地域（G20）は25日、国連総会一般討論に合わせてニューヨークの国連本部で外相会合を開いた。米国務省のアリソン・フッカー政治担当次官はG20が「政治的な分裂を招く問題」の議論にとらわれていると批判し、多様性・公平性・包括性（DEI）推進とジェンダー対応への予算割り当てに反対した。フッカー氏は「G20は経済協力と金融システムの安定を進める舞台として創設された」と述べ、原点に立ち戻る