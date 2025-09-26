きょうは、午前中は日本海側を中心に雨の所がありますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。気温がぐっと上がり、関東から西を中心に30℃以上の真夏日になりそうです。きのうより大幅に高くなる所もあるため、熱中症にお気をつけください。北海道は急な強い雨や雷雨の所があり、夕方以降は関東でもにわか雨の所がありそうです。朝のうちは日本海側を中心に雨が降りやすく、北陸から山陰にかけて激しく降る所もあるでしょう。日中は