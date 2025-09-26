【MLB】ダイヤモンドバックス4ー5ドジャース（9月24日・日本時間25日／アリゾナ）【映像】大谷、とんでもないスピードで塁を狙う瞬間9月24日（日本時間9月25日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平の“脚”が話題となっている。1回表・ドジャースの攻撃、この回先頭で打席に入った1番・大谷は、慎重な配球で様子を見にかかるダイヤモンドバックス先発のライン・ネ