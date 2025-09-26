北海道・恵庭市で25日、車10台が絡む事故がありました。付近では車を奪って逃走し、その後、工場に侵入した男が逮捕されていて、警察は事故との関連を調べています。25日午前、北海道・恵庭市の国道で車10台が絡む事故があり、女性2人が軽傷です。現場からは運転手1人が立ち去っていて、警察が行方を追っていましたが、事故の2時間後、約4km離れた工場に侵入した疑いでパート従業員の今北知宏容疑者（33）が逮捕されました。今北容