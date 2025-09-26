米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手の妻で元レスリング世界女王の山本聖子さんが、息子「ショウエイ」くんが誕生日を迎えたことを報告した。２６日までにインスタグラムのストーリーズに「Ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙｔｏｍｙｂａｂｙｂｏｙ」「Ｌｏｖｅｙｏｕｓｏｍｕｃｈ！！！！」と英語でメッセージ。「ＳｈｏｅｉＤａｒｖｉｓｈ」と名前が明記された息子のアカウントをタグ付けして紹介した。