◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、山本由伸投手（２７）が先発し、地区優勝へのマジックを「１」として王手をかけた敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、５打席目は中飛に倒れた。山本は６回９４球を投げて４安打無失点、７奪三振の好投で１２勝目の権利を