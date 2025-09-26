25日、ニューヨークの国連本部を訪れたイランのペゼシュキアン大統領（AP＝共同）【ニューヨーク、テヘラン共同】イランのペゼシュキアン大統領は25日、同国の核問題を巡る対イラン国連制裁の再発動の期限が迫っていることを受け「いかなるシナリオにも対応する準備を整えている」と強調した。イランは再発動の回避を困難とみており、国内の動揺や混乱を抑制する狙いがあるとみられる。ペゼシュキアン氏は国連総会出席のため訪