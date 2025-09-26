本日9月26日（金）よる7時56分〜8時54分 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は、絶品グルメが目白押し！番組10周年を記念して、“伝説の家政婦”志麻さん絶品パーティーメニューでバナナマン、出川哲朗、カズレーザーらをおもてなしの特別編。バナナマン・設楽統は矢田亜希子とコストコへ。人気食材で志麻さん絶品コストコ料理が誕生！佐野勇斗は韓国へ日帰り弾丸旅行。滞在時間わずか5時間というスケジュールの中、韓国