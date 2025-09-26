ついに最終回を迎えた朝ドラ『あんぱん』。漫画家やなせたかしとその妻・暢（のぶ）をモデルにした「愛と勇気」の物語はどのように生まれたのか――。脚本を手掛けた中園ミホ氏（66）が「週刊文春」に明かした。（全3回の1回目／続きを読む）【画像】幼少期の中園ミホ氏がモデルになった『あんぱん』の登場人物。「自分がモデルだったらどんな悪ガキに書いてもいい（笑）」と、毒舌で生意気な女の子として登場させたという。脚本