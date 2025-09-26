既婚者である男性職員と10回以上ホテルで密会していた群馬県の前橋市長をめぐって、影響が広がっています。25日夜、群馬県知事が『news zero』の取材に応じ、「かなり厳しい言い訳」などと市長を批判しました。■市長、問いかけに応じず25日夜、渦中の人物は…。──市長すみません、進退について決まりましたか？──明日、市議会出られますか？──クレームが数百件（市役所に）来ているんですけども？群馬県前橋市の小川晶市長