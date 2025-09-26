プロ野球パ・リーグは首位打者争いが激しくなっています。25日のソフトバンク対楽天戦では、試合前時点の打率.288でトップの柳町達選手が4打数2安打で打率を.290にあげ、この日代打出場の2位・村林一輝選手が1打数無安打で打率.287となり差が広がりました。なお、この日出場のなかった周東佑京選手が打率.286で3位につけています。また、ロッテのルーキー・西川史礁選手がこの日5打数2安打で打率を.282まであげ、今季420打席とし、