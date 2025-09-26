ペアSP演技する三浦璃来（左）、木原龍一組＝オーベルストドルフ（共同）【オーベルストドルフ（ドイツ）共同】フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）ネーベルホルン杯第1日は25日、ドイツのオーベルストドルフで行われ、ペアのショートプログラム（SP）は昨季世界選手権覇者の三浦璃来、木原龍一組が78.19点で首位に立った。ミネルバファビエンヌ・ハゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）が0.58点差の2位。