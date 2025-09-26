韓国の特別検察官は9月23日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁を請託禁止法違反などの疑いで逮捕した。韓氏には旧統一教会の元幹部と共謀したうえで、教団事業に便宜を図る見返りとして尹錫悦前大統領の妻、金建希氏にブランドバッグなどを、保守系最大野党「国民の力」所属の権性東元院内代表に1億ウォン（約1000万円）をそれぞれ渡した疑いなどがもたれている。【画像】かつて「美しすぎる大統領夫人」と呼ばれ