「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２５日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手が四回の第３打席で５４号２ランを放った。ボールは敵地名物のプールに飛び込んだが、水着のちびっ子がダイブしてキャッチした。低めの変化球をきれいにすくい上げた大谷。打球は美しい放物線を描いて、右中間のプールへ飛び込んだ。直後、プールには水着姿の少年がダイブ。見事にキャッチした。その模様が中継カメラにも映り込み、